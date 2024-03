Gute Stimmung in Zürich: Anleger lassen SLI zum Handelsstart steigen

Machte sich der SLI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Dienstag an seine positive Performance an.

Im SLI geht es im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,08 Prozent aufwärts auf 1 910,15 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,128 Prozent stärker bei 1 911,06 Punkten in den Handel, nach 1 908,62 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 1 910,08 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 913,22 Punkten erreichte.

SLI seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 26.02.2024, erreichte der SLI einen Stand von 1 863,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wies der SLI einen Wert von 1 780,93 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, bewegte sich der SLI bei 1 680,34 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,32 Prozent aufwärts. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 936,63 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Straumann (+ 1,95 Prozent auf 141,25 CHF), Swisscom (+ 1,12 Prozent auf 544,00 CHF), Sandoz (+ 0,70 Prozent auf 27,18 CHF), Roche (+ 0,51 Prozent auf 226,65 CHF) und Temenos (+ 0,43 Prozent auf 65,98 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Richemont (-0,59 Prozent auf 133,95 CHF), SGS SA (-0,55 Prozent auf 86,84 CHF), Geberit (-0,53 Prozent auf 527,00 CHF), Alcon (-0,40 Prozent auf 74,46 CHF) und Lindt (-0,37 Prozent auf 10 850,00 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 420 243 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 252,821 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,33 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at