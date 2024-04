Gute Stimmung in Zürich: SLI am Mittag stärker

Heute zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 1,30 Prozent fester bei 1 870,61 Punkten. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,756 Prozent höher bei 1 860,65 Punkten, nach 1 846,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 1 870,61 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 858,60 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, erreichte der SLI einen Stand von 1 913,66 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 23.01.2024, den Wert von 1 765,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, wurde der SLI mit 1 787,57 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,07 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 936,63 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 742,94 Punkten.

SLI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Novartis (+ 4,81 Prozent auf 91,56 CHF), Lonza (+ 3,59 Prozent auf 525,00 CHF), Partners Group (+ 2,46 Prozent auf 1 210,00 CHF), ams (+ 2,37 Prozent auf 0,95 CHF) und Roche (+ 1,64 Prozent auf 229,50 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Kühne + Nagel International (-3,03 Prozent auf 246,70 CHF), Temenos (-0,31 Prozent auf 64,80 CHF), Logitech (-0,06 Prozent auf 70,94 CHF), Givaudan (-0,03 Prozent auf 3 944,00 CHF) und Schindler (+ 0,09 Prozent auf 226,60 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. 2 976 237 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 256,492 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 8,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

