Gute Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsende fester

Zum Handelsschluss stieg der SLI im SIX-Handel um 0,36 Prozent auf 1 922,78 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,154 Prozent leichter bei 1 913,00 Punkten in den Handel, nach 1 915,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 1 906,35 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 924,70 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, einen Wert von 1 864,80 Punkten auf. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 14.02.2024, den Wert von 1 820,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, wies der SLI einen Stand von 1 798,51 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,03 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 936,63 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Alcon (+ 7,53 Prozent auf 79,94 CHF), ams (+ 7,22 Prozent auf 1,34 CHF), Sonova (+ 6,76) Prozent auf 285,80 CHF), Logitech (+ 2,99 Prozent auf 80,50 CHF) und Richemont (+ 1,26 Prozent auf 136,40 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Lonza (-1,74 Prozent auf 507,40 CHF), Roche (-1,40 Prozent auf 224,60 CHF), Swiss Re (-1,38 Prozent auf 103,40 CHF), Sandoz (-1,02 Prozent auf 31,93 CHF) und Givaudan (-0,93 Prozent auf 4 066,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 7 859 818 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 248,209 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,30 zu Buche schlagen. Mit 6,22 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at