Gute Stimmung in Zürich: SMI schlussendlich mit Kursplus

Das machte das Börsenbarometer in Zürich zum Handelsschluss.

Der SMI tendierte im SIX-Handel zum Handelsende um 1,64 Prozent stärker bei 11 512,97 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,214 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,594 Prozent stärker bei 11 394,98 Punkten, nach 11 327,66 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Dienstag bei 11 351,17 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 11 526,26 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, den Wert von 11 495,79 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 07.02.2024, den Wert von 11 210,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, wurde der SMI mit 11 554,24 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 3,07 Prozent nach oben. Bei 11 799,91 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 11 064,90 Zähler.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell UBS (+ 7,59 Prozent auf 26,79 CHF), Geberit (+ 4,66 Prozent auf 539,20 CHF), Givaudan (+ 2,08 Prozent auf 4 072,00 CHF), Novartis (+ 1,91 Prozent auf 89,78 CHF) und Partners Group (+ 1,77 Prozent auf 1 237,50 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Holcim (+ 0,10 Prozent auf 79,28 CHF), Swisscom (+ 0,20 Prozent auf 495,80 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,28 Prozent auf 247,90 CHF), Lonza (+ 0,35 Prozent auf 520,20 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,57 Prozent auf 45,73 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15 333 602 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 239,995 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,80 zu Buche schlagen. Mit 6,58 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

