Gute Stimmung in Zürich: SMI steigt zum Start des Mittwochshandels

Der SMI hält am Mittwoch an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Mittwoch legt der SMI um 09:12 Uhr via SIX um 0,11 Prozent auf 11 209,44 Punkte zu. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,244 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,057 Prozent auf 11 203,04 Punkte an der Kurstafel, nach 11 196,67 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Mittwoch bei 11 200,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 11 218,93 Punkten erreichte.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Verlust von 1,89 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, notierte der SMI bei 11 676,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.01.2024, wies der SMI einen Stand von 11 148,56 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.04.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 311,76 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 0,351 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 11 799,91 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 064,90 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Swiss Re (+ 1,55 Prozent auf 99,36 CHF), Richemont (+ 1,25 Prozent auf 129,55 CHF), Zurich Insurance (+ 0,85 Prozent auf 449,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,51 Prozent auf 41,66 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,48 Prozent auf 250,70 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Logitech (-0,85 Prozent auf 72,52 CHF), Alcon (-0,63 Prozent auf 72,48 CHF), Lonza (-0,57 Prozent auf 523,20 CHF), Roche (-0,41 Prozent auf 220,60 CHF) und Novartis (-0,33 Prozent auf 84,72 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 110 893 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 250,117 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,61 erwartet. Mit 6,73 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at