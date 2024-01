Gute Stimmung in Zürich: SMI zum Start mit Gewinnen

Anleger in Zürich schicken den SMI am Morgen erneut ins Plus.

Um 09:10 Uhr springt der SMI im SIX-Handel um 0,58 Prozent auf 11 218,29 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,290 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,357 Prozent auf 11 193,42 Punkte an der Kurstafel, nach 11 153,62 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 11 193,42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 11 221,43 Punkten.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 0,225 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 12.12.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 151,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.10.2023, wurde der SMI mit 10 979,77 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 12.01.2023, erreichte der SMI einen Stand von 11 287,82 Punkten.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Kühne + Nagel International (+ 1,89 Prozent auf 301,20 CHF), Sika (+ 1,46 Prozent auf 243,80 CHF), Geberit (+ 1,37 Prozent auf 517,60 CHF), Holcim (+ 1,21 Prozent auf 65,04 CHF) und UBS (+ 1,16 Prozent auf 25,31 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Partners Group (-2,49 Prozent auf 1 118,00 CHF), Richemont (-1,00 Prozent auf 109,35 CHF), Novartis (+ 0,34 Prozent auf 91,63 CHF), Logitech (+ 0,35 Prozent auf 81,24 CHF) und Swisscom (+ 0,43 Prozent auf 510,80 CHF) unter Druck.

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI weist die Richemont-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 264 656 Aktien gehandelt. Im SMI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 271,869 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 8,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at