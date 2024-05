Gute Stimmung in Zürich: So entwickelt sich der SMI aktuell

Am Donnerstag bewegt sich der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,50 Prozent fester bei 11 852,33 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,260 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,135 Prozent auf 11 777,78 Punkte an der Kurstafel, nach 11 793,73 Punkten am Vortag.

Bei 11 861,14 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 11 771,88 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der SMI bereits um 0,563 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 30.04.2024, den Stand von 11 260,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, stand der SMI bei 11 438,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.05.2023, stand der SMI noch bei 11 282,45 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,11 Prozent. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 12 050,29 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 064,90 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Lonza (+ 2,47 Prozent auf 494,40 CHF), Nestlé (+ 2,33 Prozent auf 93,30 CHF), Logitech (+ 1,58 Prozent auf 88,60 CHF), Partners Group (+ 0,75 Prozent auf 1 203,50 CHF) und Novartis (+ 0,71 Prozent auf 91,15 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Swiss Re (-1,76 Prozent auf 111,35 CHF), Sonova (-0,66 Prozent auf 286,20 CHF), Roche (-0,65 Prozent auf 228,10 CHF), Zurich Insurance (-0,62 Prozent auf 468,10 CHF) und Givaudan (-0,57 Prozent auf 4 187,00 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 273 803 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 237,958 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at