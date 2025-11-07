Johnson & Johnson Aktie
WKN: 853260 / ISIN: US4781601046
|
07.11.2025 17:08:49
Halozyme, JNJ Win FDA Approval For DARZALEX Faspro In High-Risk Smoldering Multiple Myeloma
(RTTNews) - Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO), Friday announced that Johnson & Johnson has received U.S. Food and Drug Administration approval of a new indication for DARZALEX Faspro as a single agent treatment of adult patients with high-risk smoldering multiple myeloma.
The approval is based on the findings from the AQUILA study, which evaluated the efficacy and safety of DARZALEX Faspro.
Co-formulated with the company's drug delivery technology ENHANZE, Halozyme expects the approval to further strengthen DARZALEX Faspro's role as a cornerstone therapy across all stages of multiple myeloma.
Currently, HALO is trading at $68.65, up 0.38 percent on the Nasdaq.
Aktien in diesem Artikel
|Halozyme Therapeutics Inc.
|58,90
|-0,03%
|Johnson & Johnson
|161,78
|0,10%
