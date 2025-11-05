Johnson & Johnson Aktie
WKN: 853260 / ISIN: US4781601046
|Frühe Anlage
|
05.11.2025 16:05:15
Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Johnson Johnson-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 139,76 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Johnson Johnson-Aktie investiert hat, hat nun 0,716 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2025 gerechnet (186,86 USD), wäre die Investition nun 133,70 USD wert. Damit wäre die Investition um 33,70 Prozent gestiegen.
Alle Johnson Johnson-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 448,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Johnson & Johnsonmehr Nachrichten
|
30.10.25
|Verluste in New York: Dow Jones fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
29.10.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.10.25
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
28.10.25
|Gewinne in New York: Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
28.10.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
28.10.25
|Gewinne in New York: Börsianer lassen Dow Jones zum Start steigen (finanzen.at)
|
24.10.25
|Zuversicht in New York: Dow Jones bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
24.10.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)