05.11.2025 16:05:15

Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Johnson Johnson-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Johnson Johnson-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 139,76 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Johnson Johnson-Aktie investiert hat, hat nun 0,716 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2025 gerechnet (186,86 USD), wäre die Investition nun 133,70 USD wert. Damit wäre die Investition um 33,70 Prozent gestiegen.

Alle Johnson Johnson-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 448,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

finanzen.at

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

