Handel in Europa: Euro STOXX 50 mit Abgaben

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am Freitag mit negativem Vorzeichen.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 1,44 Prozent tiefer bei 4 997,76 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,381 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,535 Prozent tiefer bei 5 043,61 Punkten, nach 5 070,76 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 043,61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 985,67 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1,94 Prozent. Vor einem Monat, am 05.03.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 893,07 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.01.2024, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4 463,51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.04.2023, stand der Euro STOXX 50 bei 4 298,36 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,75 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 1,26 Prozent auf 15,54 EUR), Deutsche Börse (+ 0,08 Prozent auf 186,15 EUR), Ferrari (-0,53 Prozent auf 383,75 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,00 Prozent auf 39,49 EUR) und Enel (-1,02 Prozent auf 5,98 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Intesa Sanpaolo (-3,12 Prozent auf 3,28 EUR), UniCredit (-2,87 Prozent auf 34,43 EUR), Bayer (-2,80 Prozent auf 27,76 EUR), Siemens (-2,68 Prozent auf 171,42 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,58 Prozent auf 426,10 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 2 245 595 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 407,075 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,63 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

