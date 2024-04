Handel in Europa: STOXX 50 schwächelt letztendlich

Am Donnerstag notierte der STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0,35 Prozent schwächer bei 4 366,58 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,137 Prozent auf 4 375,85 Punkte an der Kurstafel, nach 4 381,84 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 345,48 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 398,09 Punkten lag.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der STOXX 50 bereits um 0,056 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 11.03.2024, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 347,81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.01.2024, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 061,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.04.2023, bewegte sich der STOXX 50 bei 3 999,34 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 6,71 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4 462,29 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell AstraZeneca (+ 2,14 Prozent auf 109,62 GBP), Roche (+ 0,76 Prozent auf 226,10 CHF), GSK (+ 0,49 Prozent auf 16,29 GBP), Nestlé (+ 0,39 Prozent auf 93,82 CHF) und Enel (+ 0,35 Prozent auf 5,72 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Telekom (-6,15 Prozent auf 21,21 EUR), BASF (-3,54 Prozent auf 52,09 EUR), UBS (-2,51 Prozent auf 26,39 CHF), HSBC (-2,49 Prozent auf 6,47 GBP) und Reckitt Benckiser (-2,30 Prozent auf 42,06 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 27 901 231 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 512,586 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die BAT-Aktie mit 6,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 10,26 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at