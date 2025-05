Handel in Europa: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den STOXX 50 auch am fünften Tag der Woche aufwärts.

Am Freitag tendiert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 1,02 Prozent stärker bei 4 442,50 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,665 Prozent auf 4 426,79 Punkte an der Kurstafel, nach 4 397,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 4 446,57 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 426,79 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,90 Prozent. Vor einem Monat, am 02.04.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 567,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, bei 4 607,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.05.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 370,70 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 2,39 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 826,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Airbus SE (+ 3,34 Prozent auf 152,02 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,59 Prozent auf 44,31 CHF), Glencore (+ 2,39 Prozent auf 2,50 GBP), Rio Tinto (+ 2,13 Prozent auf 45,25 GBP) und UniCredit (+ 2,10 Prozent auf 51,91 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,99 Prozent auf 577,60 EUR), BASF (-1,99 Prozent auf 43,74 EUR), Nestlé (-0,95 Prozent auf 86,91 CHF), National Grid (-0,70 Prozent auf 10,64 GBP) und Enel (-0,30 Prozent auf 7,65 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Glencore-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 135 924 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im STOXX 50 mit 297,829 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Mit 7,87 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

