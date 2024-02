Handel in Frankfurt: DAX verbucht am Mittag Gewinne

Am Donnerstag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,29 Prozent auf 17 338,38 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,729 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 1,22 Prozent auf 17 326,76 Punkte an der Kurstafel, nach 17 118,12 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 17 279,73 Punkte, das Tageshoch hingegen 17 386,53 Zähler.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der DAX bereits um 1,54 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.01.2024, notierte der DAX bei 16 683,36 Punkten. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 22.11.2023, bei 15 957,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.02.2023, wies der DAX einen Wert von 15 399,89 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 3,39 Prozent zu. Bei 17 386,53 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 5,17 Prozent auf 71,59 EUR), Porsche Automobil vz (+ 4,54 Prozent auf 47,67 EUR), Infineon (+ 3,27) Prozent auf 33,97 EUR), Sartorius vz (+ 3,19 Prozent auf 342,50 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 2,53 Prozent auf 122,60 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen MTU Aero Engines (-3,77 Prozent auf 214,70 EUR), Fresenius SE (-2,21 Prozent auf 25,62 EUR), Heidelberg Materials (-0,90 Prozent auf 87,84 EUR), Siemens Energy (-0,72 Prozent auf 13,78 EUR) und EON SE (-0,29 Prozent auf 11,95 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 4 185 221 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 190,731 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,82 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,34 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at