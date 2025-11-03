Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Hochstufung
|
03.11.2025 11:50:00
Mercedes-Benz-Aktie zieht an: DZ Bank stuft Autobauer auf 'Kaufen' hoch
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Mercedes-Benz von 50 auf 64 Euro angehoben und die Aktien des Autobauers von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. "Wir haben unsere operativen Annahmen nach Vorlage des Quartalsberichts leicht nach oben adjustiert und zudem die Wiederaufnahme der Aktienrückkäufe berücksichtigt", schrieb Michael Punzet am Montag. "Wir werten die technologieoffenere Ausrichtung beim Thema Antriebe und insbesondere die Änderungen der Luxus-Strategie positiv."
Die Mercedes-Benz-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 3,26 Prozent auf 58,04 Euro.
/rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com
