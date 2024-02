Handel in Frankfurt: MDAX gibt schlussendlich nach

Am Freitag ging es im MDAX via XETRA letztendlich um 0,97 Prozent auf 25 651,30 Punkte nach unten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 246,476 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,582 Prozent fester bei 26 053,73 Punkten, nach 25 902,90 Punkten am Vortag.

Bei 25 651,30 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 26 196,20 Punkten den höchsten Stand markierte.

MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der MDAX bereits um 1,68 Prozent. Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 02.01.2024, bei 26 838,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.11.2023, stand der MDAX bei 24 729,99 Punkten. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 02.02.2023, bei 29 808,92 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 fiel der Index bereits um 4,42 Prozent zurück. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 272,39 Punkten. Bei 25 075,79 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit KION GROUP (+ 2,50 Prozent auf 43,05 EUR), HelloFresh (+ 2,45 Prozent auf 12,15 EUR), HOCHTIEF (+ 2,17 Prozent auf 101,40 EUR), Lufthansa (+ 2,05 Prozent auf 7,87 EUR) und Knorr-Bremse (+ 1,68 Prozent auf 59,20 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Delivery Hero (-22,56 Prozent auf 16,65 EUR), AIXTRON SE (-3,56 Prozent auf 33,31 EUR), Aroundtown SA (-2,90 Prozent auf 1,98 EUR), Nemetschek SE (-2,58 Prozent auf 83,80 EUR) und TAG Immobilien (-2,55 Prozent auf 12,22 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Aktuell weist die Delivery Hero-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 7 295 141 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 16,798 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 5,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

