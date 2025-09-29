Lufthansa Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa anlässlich des Kapitalmarkttages der Fluglinie mit einem Kursziel von 9,25 Euro auf "Buy" belassen. Die vorab veröffentlichten Langfristziele seien besser als erwartet ausgefallen, dürften aber von der anstehenden Präsentation des Managements abhängen, schrieb Jarrod Castle am Montag in seiner ersten Reaktion./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 06:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Buy
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
9,25 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7,87 €
|
Abst. Kursziel*:
17,56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7,87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,59%
|
Analyst Name::
Jarrod Castle
|
KGV*:
-
11:48
|ROUNDUP 3/Lufthansa: Mit weniger Personal zu höheren Gewinnen - Kursplus (dpa-AFX)
|
11:45
|WDH/ROUNDUP 2/Lufthansa: Mit weniger Personal zu höheren Gewinnen - Kursplus (dpa-AFX)
|
10:02
|AKTIE IM FOKUS: Lufthansa bauen Erholungsrally aus - Ambitionierte Ziele (dpa-AFX)
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
08:26
|ROUNDUP: Lufthansa will 4000 Stellen streichen und erhöht Margenziel (dpa-AFX)
|
08:16
|Lufthansa will 4000 Stellen streichen (Spiegel Online)
|
07:54
|Lufthansa peilt deutlichen Margenanstieg an (dpa-AFX)
|
07:53
|Lufthansa will 4000 Stellen in der Verwaltung streichen (dpa-AFX)
|10:33
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10:04
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
