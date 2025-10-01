Lufthansa Aktie
|7,22EUR
|-0,03EUR
|-0,36%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das Management-Team habe ehrlich Bilanz über die schwache Performance gezogen und den Weg zur Besserung präsentiert, schrieb Alex Irving am Dienstagabend. Die Lufthansa fokussiere sich auf die richtigen Dinge: Produktivitätssteigerung und Kostensenkung./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 21:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
7,50 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
7,24 €
|
Abst. Kursziel*:
3,56%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
7,22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,94%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
