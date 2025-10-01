Lufthansa Aktie

7,22EUR -0,03EUR -0,36%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

01.10.2025 08:59:15

Lufthansa Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das Management-Team habe ehrlich Bilanz über die schwache Performance gezogen und den Weg zur Besserung präsentiert, schrieb Alex Irving am Dienstagabend. Die Lufthansa fokussiere sich auf die richtigen Dinge: Produktivitätssteigerung und Kostensenkung./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 21:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Market-Perform
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
7,50 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
7,24 € 		Abst. Kursziel*:
3,56%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
7,22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,94%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

