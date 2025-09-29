Lufthansa Aktie

7,87EUR 0,14EUR 1,81%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

29.09.2025 10:04:25

Lufthansa Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe ambitionierte Mittelfristziele ausgegeben, schrieb Harry Gowers in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Dies dürfte aber Fragen aufwerfen, ob die Planungen nicht zu ehrgeizig für eine Umsetzung sind./rob/edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:10 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Underweight
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
5,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
7,90 € 		Abst. Kursziel*:
-36,69%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
7,87 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-36,45%
Analyst Name::
Harry Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:33 Lufthansa Buy UBS AG
10:04 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.25 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.09.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
