NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe ambitionierte Mittelfristziele ausgegeben, schrieb Harry Gowers in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Dies dürfte aber Fragen aufwerfen, ob die Planungen nicht zu ehrgeizig für eine Umsetzung sind./rob/edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:10 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.