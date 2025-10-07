Lufthansa Aktie
|7,38EUR
|0,08EUR
|1,07%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Lufthansa auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Fluggesellschaften deren Bewertungen ein weiteres Mal unter die Lupe. Er betrachtete dabei die beiden Kennzahlen Roce (Kapitalrentabilität) und EV/Ebit, die den Unternehmenswert im Verhältnis zum operativen Ergebnis setzt. Mit Blick auf Lufthansa und Easyjet schrieb er, dass er, nachdem er beide Kennziffern für 2026 ermittelt habe, sich nun 2027 zuwende. Seinen Prognosen zufolge werden etwa Ryanair und IAG, die derzeit die höheren Renditen erzielten, dies auch im Geschäftsjahr 2027 tun./ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
7,17 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
7,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AGmehr Nachrichten
|
02.10.25
|MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lufthansa von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
01.10.25
|Lufthansa-Aktie im Plus: Vorerst keine konkreten Arbeitskampfmaßnahmen geplant (dpa-AFX)
|
01.10.25
|ROUNDUP 2/Piloten: Kein unmittelbarer Streik bei Lufthansa (dpa-AFX)
|
01.10.25
|ROUNDUP/Piloten: Vorerst kein Streik bei Lufthansa (dpa-AFX)
|
01.10.25
|Verluste in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
30.09.25
|Lufthansa-Aktie schwach: Piloten entscheiden sich für Arbeitskampf (dpa-AFX)
|
30.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX nachmittags steigen (finanzen.at)
|
30.09.25
|ROUNDUP 3: Piloten bei Lufthansa zum Streik bereit - Aktie deutlich im Minus (dpa-AFX)
Analysen zu Lufthansa AGmehr Analysen
|14:55
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.25
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|7,38
|1,07%
