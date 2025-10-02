Lufthansa Aktie
|7,34EUR
|0,01EUR
|0,14%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Harry Gowers ist in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar weiterhin selektiv bei den Aktien der europäischen Netzwerk-Fluggesellschaften. Die Airline-Holding IAG ist sein klarer Favorit. Papiere der Lufthansa tragen indes mit Blick auf den Bericht zum dritten Quartal weiterhin den Stempel "Negative Catalyst Watch". Die Passagierzahlen auf den so wichtigen Transatlantik-Strecken blieben sehr schwach, schrieb Gowers./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 23:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Underweight
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
5,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
7,32 €
|
Abst. Kursziel*:
-31,66%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
7,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-31,88%
|
Analyst Name::
Harry Gowers
|
KGV*:
-
