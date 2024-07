Handel in Frankfurt: MDAX schwächelt am Dienstagnachmittag

Der MDAX verbucht am Dienstagnachmittag Verluste.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,45 Prozent tiefer bei 25 131,05 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 248,848 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 25 243,03 Punkte an der Kurstafel, nach 25 244,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 942,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 243,03 Punkten.

MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 26 716,80 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 02.04.2024, den Stand von 26 776,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, stand der MDAX bei 27 610,50 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,36 Prozent ein. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 27 641,56 Punkten. Bei 24 942,65 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell HelloFresh (+ 6,49 Prozent auf 5,12 EUR), AIXTRON SE (+ 2,81 Prozent auf 18,47 EUR), LANXESS (+ 2,64 Prozent auf 23,69 EUR), GEA (+ 1,94 Prozent auf 40,02 EUR) und TeamViewer (+ 1,90 Prozent auf 10,99 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Talanx (-4,00 Prozent auf 72,05 EUR), Aurubis (-2,45 Prozent auf 75,65 EUR), Delivery Hero (-2,36 Prozent auf 21,94 EUR), HENSOLDT (-2,16 Prozent auf 34,44 EUR) und TUI (-2,09 Prozent auf 6,48 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. 5 050 011 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX mit 19,251 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Im MDAX hat die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,09 Prozent bei der RTL-Aktie an.

Redaktion finanzen.at