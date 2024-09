Handel in Frankfurt: TecDAX schlussendlich leichter

Am Montagabend zogen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Montag bewegte sich der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,77 Prozent leichter bei 3 288,19 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 541,462 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,325 Prozent auf 3 302,79 Punkte an der Kurstafel, nach 3 313,57 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 307,41 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 283,74 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 16.08.2024, den Wert von 3 344,10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, lag der TecDAX-Kurs bei 3 353,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, wurde der TecDAX mit 3 111,68 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,09 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 125,18 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell ATOSS Software (+ 2,88 Prozent auf 121,60 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,06 Prozent auf 57,00 EUR), freenet (+ 0,90 Prozent auf 26,76 EUR), QIAGEN (+ 0,57 Prozent auf 41,76 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,34 Prozent auf 26,91 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil SMA Solar (-4,74 Prozent auf 17,89 EUR), CompuGroup Medical SE (-4,26 Prozent auf 13,49 EUR), Elmos Semiconductor (-3,90 Prozent auf 64,00 EUR), AIXTRON SE (-3,39 Prozent auf 15,66 EUR) und Siltronic (-2,94 Prozent auf 66,00 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 223 450 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 234,058 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at