Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Verluste

Der TecDAX fiel im XETRA-Handel schlussendlich um 1,26 Prozent auf 3 565,29 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 581,263 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,323 Prozent schwächer bei 3 599,21 Punkten, nach 3 610,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 524,31 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 599,26 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 1,72 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Stand von 3 734,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 800,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2024, betrug der TecDAX-Kurs 3 336,47 Punkte.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 3,74 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 9,61 Prozent auf 17,22 EUR), Kontron (+ 7,55 Prozent auf 22,78 EUR), SMA Solar (+ 4,15 Prozent auf 27,10 EUR), Nordex (+ 3,15 Prozent auf 26,82 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,27 Prozent auf 99,55 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil EVOTEC SE (-17,89 Prozent auf 5,82 EUR), Siemens Healthineers (-8,63 Prozent auf 45,00 EUR), Drägerwerk (-3,78 Prozent auf 68,70 EUR), QIAGEN (-3,67 Prozent auf 38,22 EUR) und Siltronic (-3,26 Prozent auf 49,48 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 6 049 929 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 260,566 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

TecDAX-Fundamentaldaten

Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,87 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

