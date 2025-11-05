United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|TecDAX-Kursverlauf
|
05.11.2025 15:59:45
Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX liegt nachmittags im Minus
Am Mittwoch sinkt der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 1,45 Prozent auf 3 558,53 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 581,263 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,323 Prozent leichter bei 3 599,21 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 610,86 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 3 524,31 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 599,26 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn fiel der TecDAX bereits um 1,90 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der TecDAX 3 734,20 Punkte auf. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 05.08.2025, einen Wert von 3 800,45 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 05.11.2024, einen Stand von 3 336,47 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 3,55 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 994,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Punkten verzeichnet.
Tops und Flops im TecDAX
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 7,93 Prozent auf 16,95 EUR), Kontron (+ 4,34 Prozent auf 22,10 EUR), Nordex (+ 2,23 Prozent auf 26,58 EUR), Nemetschek SE (+ 0,92 Prozent auf 99,20 EUR) und United Internet (+ 0,45 Prozent auf 27,06 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil EVOTEC SE (-15,27 Prozent auf 6,00 EUR), Siemens Healthineers (-6,56 Prozent auf 46,02 EUR), QIAGEN (-3,44 Prozent auf 38,31 EUR), Siltronic (-3,23 Prozent auf 49,50 EUR) und Drägerwerk (-2,94 Prozent auf 69,30 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 4 144 422 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 260,566 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick
Die TeamViewer-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
