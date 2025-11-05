Kontron Aktie
Börse Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Mittwochmittag schwächer
Um 12:10 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,74 Prozent tiefer bei 3 548,14 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 581,263 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,323 Prozent auf 3 599,21 Punkte an der Kurstafel, nach 3 610,86 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 3 599,26 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 524,31 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 2,19 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, stand der TecDAX bei 3 734,20 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 05.08.2025, mit 3 800,45 Punkten bewertet. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 05.11.2024, bei 3 336,47 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 3,25 Prozent zu. Bei 3 994,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 010,36 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 6,65 Prozent auf 16,75 EUR), Kontron (+ 3,21 Prozent auf 21,86 EUR), Nordex (+ 1,92 Prozent auf 26,50 EUR), Nemetschek SE (+ 0,56 Prozent auf 98,85 EUR) und CANCOM SE (+ 0,21 Prozent auf 23,75 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen EVOTEC SE (-9,20 Prozent auf 6,43 EUR), Siemens Healthineers (-6,70 Prozent auf 45,95 EUR), QIAGEN (-3,77 Prozent auf 38,18 EUR), Drägerwerk (-3,64 Prozent auf 68,80 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,32 Prozent auf 26,20 EUR).
Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen
Im TecDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 803 153 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 260,566 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,87 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
