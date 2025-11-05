SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Ende des Mittwochshandels in Rot

Am Mittwoch gab der SDAX via XETRA schlussendlich um 1,14 Prozent auf 16 095,10 Punkte nach. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 82,474 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,391 Prozent auf 16 217,37 Punkte an der Kurstafel, nach 16 280,97 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 16 039,13 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 217,37 Punkten erreichte.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 3,85 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der SDAX 17 365,82 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 05.08.2025, wies der SDAX 17 186,06 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 05.11.2024, lag der SDAX-Kurs bei 13 388,43 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 15,90 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Kontron (+ 7,55 Prozent auf 22,78 EUR), SMA Solar (+ 4,15 Prozent auf 27,10 EUR), PATRIZIA SE (+ 2,51 Prozent auf 7,36 EUR), ProCredit (+ 2,40 Prozent auf 7,68 EUR) und Amadeus Fire (+ 1,32 Prozent auf 49,75 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil EVOTEC SE (-17,89 Prozent auf 5,82 EUR), Alzchem Group (-5,97 Prozent auf 144,80 EUR), Formycon (-5,44 Prozent auf 20,00 EUR), DEUTZ (-3,84 Prozent auf 8,02 EUR) und Drägerwerk (-3,78 Prozent auf 68,70 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 6 049 929 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 6,676 Mrd. Euro macht die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,00 zu Buche schlagen. Mit 10,11 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mutares-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at