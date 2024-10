Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende in Rot

Zum Handelsende hielten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Der TecDAX beendete den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 3 392,20 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 563,549 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,067 Prozent auf 3 390,14 Punkte an der Kurstafel, nach 3 392,42 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 399,64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 369,13 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der TecDAX bereits um 0,106 Prozent nach. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 16.09.2024, den Stand von 3 288,92 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 16.07.2024, einen Stand von 3 375,31 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.10.2023, wurde der TecDAX mit 2 941,22 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 2,03 Prozent. Bei 3 490,44 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 125,18 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Nagarro SE (+ 17,49 Prozent auf 93,70 EUR), EVOTEC SE (+ 2,66 Prozent auf 5,41 EUR), 1&1 (+ 2,03) Prozent auf 14,06 EUR), United Internet (+ 2,00 Prozent auf 19,37 EUR) und TeamViewer (+ 1,78 Prozent auf 12,29 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen JENOPTIK (-4,73 Prozent auf 25,40 EUR), Sartorius vz (-4,03 Prozent auf 228,60 EUR), SMA Solar (-3,19 Prozent auf 15,15 EUR), Kontron (-2,29 Prozent auf 17,07 EUR) und QIAGEN (-2,04 Prozent auf 40,02 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 306 547 Aktien gehandelt. Mit 246,773 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 8,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die freenet-Aktie mit 6,64 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

