Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende stärker

So performte der TecDAX am dritten Tag der Woche zum Handelsende.

Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,34 Prozent fester bei 3 359,04 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 529,683 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,397 Prozent auf 3 361,11 Punkte an der Kurstafel, nach 3 347,81 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 366,30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 331,52 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 0,393 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, den Wert von 3 326,63 Punkten. Der TecDAX lag am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, bei 3 274,00 Punkten. Der TecDAX lag noch am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, bei 3 328,67 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,04 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 175,55 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell TeamViewer (+ 13,15 Prozent auf 12,48 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 5,71 Prozent auf 62,90 EUR), Sartorius vz (+ 3,96 Prozent auf 262,70 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,57 Prozent auf 75,70 EUR) und Nemetschek SE (+ 2,55 Prozent auf 88,35 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Siemens Healthineers (-6,71 Prozent auf 49,63 EUR), 1&1 (-1,72 Prozent auf 14,88 EUR), Energiekontor (-1,51 Prozent auf 65,10 EUR), freenet (-1,24 Prozent auf 25,58 EUR) und HENSOLDT (-1,21 Prozent auf 34,24 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10 816 070 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 224,995 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im TecDAX verzeichnet die 1&1-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,06 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

