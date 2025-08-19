Intel Aktie
Handel in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung mit Verlusten
Am Dienstag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 1,39 Prozent schwächer bei 23 384,77 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,104 Prozent auf 23 689,01 Punkte an der Kurstafel, nach 23 713,76 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23 346,34 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23 695,65 Punkten.
NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 23 065,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21 447,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 19 766,49 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 11,49 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 23 969,27 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 542,20 Punkten.
NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Intel (+ 6,97 Prozent auf 25,31 USD), Palo Alto Networks (+ 3,06 Prozent auf 181,56 USD), Old Dominion Freight Line (+ 2,88 Prozent auf 154,80 USD), Biogen (+ 2,17 Prozent auf 138,86 USD) und Verisk Analytics A (+ 2,00 Prozent auf 271,01 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Palantir (-9,35 Prozent auf 157,75 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7,43 Prozent auf 336,57 USD), Marvell Technology (-6,09 Prozent auf 72,07 USD), AppLovin A (-5,92 Prozent auf 412,60 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-5,44 Prozent auf 166,55 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 46 952 871 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,771 Bio. Euro den größten Anteil.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,25 erwartet. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,87 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
