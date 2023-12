Handel in New York: NASDAQ 100 schwächelt schlussendlich

Der NASDAQ 100 verzeichnete am Mittwoch Verluste.

Zum Handelsende fiel der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,56 Prozent auf 15 788,05 Punkte zurück. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,708 Prozent fester bei 15 990,20 Punkten, nach 15 877,71 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 15 990,94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 776,95 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ 100 bereits um 0,310 Prozent nach. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 06.11.2023, einen Stand von 15 154,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.09.2023, betrug der NASDAQ 100-Kurs 15 371,44 Punkte. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 06.12.2022, bei 11 549,69 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 45,34 Prozent aufwärts. 16 166,51 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 10 696,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Lucid (+ 5,01 Prozent auf 4,40 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 4,24 Prozent auf 21,38 USD), Zoom Video Communications (+ 3,23 Prozent auf 70,94 USD), Moderna (+ 2,96 Prozent auf 80,60 USD) und PayPal (+ 2,78 Prozent auf 59,53 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Old Dominion Freight Line (-5,55 Prozent auf 372,89 USD), Constellation Energy (-4,80 Prozent auf 112,63 USD), Datadog A (-3,18 Prozent auf 114,31 USD), Enphase Energy (-2,94 Prozent auf 106,77 USD) und Baker Hughes (-2,87 Prozent auf 31,86 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 14 878 366 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,730 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist mit 6,28 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Walgreens Boots Alliance-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,42 Prozent gelockt.

