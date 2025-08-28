Handel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen

Am Donnerstag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 0,53 Prozent stärker bei 21 705,16 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,135 Prozent auf 21 619,27 Punkte an der Kurstafel, nach 21 590,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 21 742,46 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21 534,94 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,11 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 28.07.2025, bei 21 178,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 19 100,94 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 17 556,03 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 12,57 Prozent nach oben. 21 803,75 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 14 784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Rambus (+ 8,05 Prozent auf 81,09 USD), Amtech Systems (+ 7,04 Prozent auf 6,39 USD), CIENA (+ 5,55 Prozent auf 97,89 USD), TTM Technologies (+ 5,39 Prozent auf 46,90 USD) und Myriad Genetics (+ 4,89 Prozent auf 6,22 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Astro-Med (-5,96 Prozent auf 10,41 USD), 3D Systems (-5,86 Prozent auf 2,41 USD), Compugen (-4,76 Prozent auf 1,40 USD), Lifetime Brands (-3,26 Prozent auf 3,86 USD) und Dorel Industries (-2,79 Prozent auf 0,90 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 64 239 290 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,809 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,16 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,31 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

