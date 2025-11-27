NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TTM Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TTM Technologies-Aktie Anlegern gebracht.

TTM Technologies-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 7,89 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die TTM Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 267,427 TTM Technologies-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 86 552,60 USD, da sich der Wert eines TTM Technologies-Papiers am 26.11.2025 auf 68,29 USD belief. Mit einer Performance von +765,53 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der TTM Technologies-Wert an der Börse wurde auf 7,08 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at