TTM Technologies Aktie
WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095
|TTM Technologies-Anlage im Blick
|
27.11.2025 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TTM Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen
TTM Technologies-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 7,89 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die TTM Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 267,427 TTM Technologies-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 86 552,60 USD, da sich der Wert eines TTM Technologies-Papiers am 26.11.2025 auf 68,29 USD belief. Mit einer Performance von +765,53 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der TTM Technologies-Wert an der Börse wurde auf 7,08 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TTM Technologies Inc.mehr Nachrichten
|
27.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TTM Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.11.25
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
24.11.25
|Börse New York: So steht der NASDAQ Composite am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
24.11.25
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
20.11.25
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
20.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TTM Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.11.25
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
14.11.25