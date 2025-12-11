NASDAQ Composite Index-Titel TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TTM Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in TTM Technologies-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem TTM Technologies-Papier statt. Der Schlusskurs des TTM Technologies-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 16,09 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die TTM Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 62,150 TTM Technologies-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 829,09 USD, da sich der Wert einer TTM Technologies-Aktie am 10.12.2025 auf 77,70 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 382,91 Prozent.

Zuletzt verbuchte TTM Technologies einen Börsenwert von 7,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at