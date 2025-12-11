TTM Technologies Aktie
WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095
|Frühe Investition
|
11.12.2025 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TTM Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem TTM Technologies-Papier statt. Der Schlusskurs des TTM Technologies-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 16,09 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die TTM Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 62,150 TTM Technologies-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 829,09 USD, da sich der Wert einer TTM Technologies-Aktie am 10.12.2025 auf 77,70 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 382,91 Prozent.
Zuletzt verbuchte TTM Technologies einen Börsenwert von 7,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TTM Technologies Inc.mehr Nachrichten
|
11.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TTM Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.12.25
|Optimismus in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
04.12.25
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite steigt (finanzen.at)
|
04.12.25
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
04.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel TTM Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TTM Technologies-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
01.12.25
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
27.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TTM Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.11.25
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
Analysen zu TTM Technologies Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TTM Technologies Inc.
|67,50
|3,05%