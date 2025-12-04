TTM Technologies Aktie

TTM Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095

Lukrative TTM Technologies-Anlage? 04.12.2025 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Titel TTM Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TTM Technologies-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in TTM Technologies gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das TTM Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 24,63 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das TTM Technologies-Papier investiert hätte, hätte er nun 4,060 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 271,05 USD, da sich der Wert einer TTM Technologies-Aktie am 03.12.2025 auf 66,76 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 171,05 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte TTM Technologies einen Börsenwert von 6,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

