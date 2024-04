Handel in Paris: CAC 40 nachmittags mit Kursplus

Aktuell wagen sich die Börsianer in Paris aus der Reserve.

Um 15:42 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,85 Prozent stärker bei 8 084,88 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,525 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,693 Prozent auf 8 072,23 Punkte an der Kurstafel, nach 8 016,65 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 8 024,62 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 084,88 Punkten lag.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der CAC 40 bereits um 0,207 Prozent. Vor einem Monat, am 26.03.2024, wies der CAC 40 einen Stand von 8 184,75 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.01.2024, stand der CAC 40 bei 7 634,14 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 26.04.2023, den Wert von 7 466,66 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,36 Prozent. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 253,59 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 281,10 Punkten.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 82 710 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 398,185 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Die Renault-Aktie präsentiert mit 3,87 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at