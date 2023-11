Handel in Wien: ATX Prime am Donnerstagmittag schwächer

Der ATX Prime notiert am Donnerstagmittag im Minus.

Um 12:09 Uhr fällt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,23 Prozent auf 1 645,79 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 1 649,60 Punkte an der Kurstafel, nach 1 649,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 649,60 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 642,85 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der ATX Prime bereits um 2,33 Prozent zu. Vor einem Monat, am 16.10.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 589,26 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 16.08.2023, einen Wert von 1 592,92 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.11.2022, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 597,76 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 3,92 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 789,53 Punkten. 1 513,39 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Kapsch TrafficCom (+ 1,08 Prozent auf 9,40 EUR), Rosenbauer (+ 0,98 Prozent auf 30,80 EUR), EVN (+ 0,74 Prozent auf 27,25 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,67 Prozent auf 120,00 EUR) und Raiffeisen (+ 0,58 Prozent auf 15,73 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Warimpex (-7,69 Prozent auf 0,66 EUR), Palfinger (-2,35 Prozent auf 22,85 EUR), OMV (-2,02 Prozent auf 41,65 EUR), Addiko Bank (-1,79 Prozent auf 13,75 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-1,47 Prozent auf 47,05 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 138 805 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 29,183 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Die Kapsch TrafficCom-Aktie verzeichnet mit 2,19 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 10,15 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at