Handel in Zürich: SLI letztendlich mit Zuschlägen

Am Mittwoch stieg der SLI via SIX zum Handelsende um 0,39 Prozent auf 2 000,77 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,447 Prozent auf 2 001,83 Punkte an der Kurstafel, nach 1 992,93 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Mittwoch bei 1 996,30 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 007,09 Punkten erreichte.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Plus von 0,365 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, einen Stand von 1 943,73 Punkten. Der SLI verzeichnete am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, den Wert von 1 839,26 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 789,06 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 13,45 Prozent zu. Bei 2 009,70 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell VAT (+ 3,45 Prozent auf 440,30 CHF), Sandoz (+ 2,44 Prozent auf 38,17 CHF), ams (+ 1,81 Prozent auf 1,18 CHF), Lonza (+ 1,49 Prozent auf 587,40 CHF) und Givaudan (+ 1,48 Prozent auf 4 307,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Sika (-0,85 Prozent auf 266,80 CHF), Swiss Re (-0,55 Prozent auf 108,45 CHF), Lindt (-0,27 Prozent auf 11 010,00 CHF), Zurich Insurance (-0,23 Prozent auf 483,20 CHF) und Richemont (-0,19 Prozent auf 134,00 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 4 510 306 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 238,269 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,39 erwartet. Mit 5,99 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at