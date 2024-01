Handel in Zürich: SMI am Nachmittag in der Gewinnzone

Am Montag verbucht der SMI um 15:40 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,24 Prozent auf 11 417,90 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,295 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,032 Prozent fester bei 11 393,72 Punkten, nach 11 390,13 Punkten am Vortag.

Bei 11 437,47 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 11 360,28 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 29.12.2023, lag der SMI noch bei 11 137,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, wurde der SMI auf 10 323,71 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 27.01.2023, bei 11 332,30 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,22 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 11 437,47 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 088,62 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Holcim (+ 4,24 Prozent auf 66,92 CHF), Lonza (+ 2,22 Prozent auf 432,90 CHF), Givaudan (+ 0,63 Prozent auf 3 662,00 CHF), Nestlé (+ 0,61 Prozent auf 99,09 CHF) und Novartis (+ 0,54 Prozent auf 92,96 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Alcon (-2,02 Prozent auf 65,00 CHF), Sonova (-0,97 Prozent auf 275,90 CHF), Swisscom (-0,92 Prozent auf 517,20 CHF), Logitech (-0,54 Prozent auf 73,48 CHF) und Partners Group (-0,44 Prozent auf 1 139,50 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Holcim-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 2 831 143 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 272,652 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Swiss Re lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,49 Prozent.

