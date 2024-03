Handel in Zürich: SMI legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Am Mittwoch notiert der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,09 Prozent leichter bei 11 751,47 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,291 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,040 Prozent auf 11 757,38 Punkte an der Kurstafel, nach 11 762,05 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 11 758,63 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 11 742,17 Punkten.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der SMI bereits um 1,00 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2024, wurde der SMI mit 11 142,79 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 13.12.2023, wies der SMI einen Stand von 11 188,91 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.03.2023, bewegte sich der SMI bei 10 632,05 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 5,20 Prozent aufwärts. Bei 11 775,97 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 11 064,90 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit UBS (+ 0,76 Prozent auf 27,91 CHF), Logitech (+ 0,74 Prozent auf 81,68 CHF), Swiss Life (+ 0,61 Prozent auf 663,20 CHF), Swiss Re (+ 0,54 Prozent auf 111,10 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,37 Prozent auf 487,10 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Geberit (-2,98 Prozent auf 521,60 CHF), Novartis (-0,79 Prozent auf 86,90 CHF), Roche (-0,47 Prozent auf 243,60 CHF), Swisscom (-0,32 Prozent auf 504,60 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,12 Prozent auf 247,60 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. 264 498 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 256,424 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,79 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

