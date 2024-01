Handel in Zürich: SPI zeigt sich zum Start schwächer

So bewegt sich der SPI morgens.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,01 Prozent tiefer bei 14 878,40 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,007 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,076 Prozent fester bei 14 891,02 Punkten in den Dienstagshandel, nach 14 879,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 14 878,40 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 894,31 Zählern.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, bei 14 571,23 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 30.10.2023, einen Wert von 13 576,24 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2023, lag der SPI bei 14 601,54 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 2,12 Prozent zu Buche. Bei 14 894,31 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 455,60 Punkten.

Die Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Idorsia (+ 7,67 Prozent auf 1,63 CHF), Kinarus (+ 5,26 Prozent auf 0,00 CHF), Avolta (ex Dufry) (+ 3,58 Prozent auf 32,98 CHF), Spexis (+ 3,55 Prozent auf 0,32 CHF) und Alcon (+ 1,88 Prozent auf 66,24 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Addex Therapeutics (-5,75 Prozent auf 0,08 CHF), SKAN (-3,19 Prozent auf 75,90 CHF), V-Zug (-1,56 Prozent auf 62,90 CHF), Burckhardt Compression (-1,41 Prozent auf 491,00 CHF) und Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-1,28 Prozent auf 46,35 CHF) unter Druck.

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Kinarus-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 6 906 315 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 273,500 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Die Orascom Development-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Im Index bietet die OC Oerlikon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at