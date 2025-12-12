OC Oerlikon Corporation Aktie
WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824
|Langfristige Investition
|
12.12.2025 10:03:58
SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte ein OC Oerlikon-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die OC Oerlikon-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die OC Oerlikon-Anteile bei 8,81 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die OC Oerlikon-Aktie investiert, befänden sich nun 1 135,074 OC Oerlikon-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.12.2025 auf 3,16 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 589,10 CHF wert. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 3 589,10 CHF entspricht einer negativen Performance von 64,11 Prozent.
Jüngst verzeichnete OC Oerlikon eine Marktkapitalisierung von 1,01 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
