KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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09.07.2026 07:30:00
heise+ | Anleitung: Lokale KI mit Llama.cpp nutzen
Llama.cpp lädt als Alternative zu LM Studio und Ollama mit vielen Einstellungsmöglichkeiten zum Experimentieren ein. Wir erklären die Einrichtung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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