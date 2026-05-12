KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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12.05.2026 15:00:00
heise+ | Bit-Rauschen: Riesige KI-Chips und winzige fürs In-Memory-Computing
Google stellt extrem starke KI-Chips vor. Ganz anders arbeiten winzige KI-Chips für Kopfhörer. Elon Musks Terafab-Projekt treibt Börsenkurse durch die Decke.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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