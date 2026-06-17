Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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17.06.2026 09:00:00
heise+ | PowerPoint per Prompt: Microsoft Copilot ausprobiert
Wer mit dem Copilot Präsentationen nach festen Layout-Vorgaben generieren möchte, stößt auf viele Hürden und Sackgassen. Was funktioniert und was nicht. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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