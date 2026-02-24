Henry Schein Aktie

Henry Schein für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897961 / ISIN: US8064071025

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.02.2026 12:19:14

Henry Schein Inc. Q4 Profit Advances

(RTTNews) - Henry Schein Inc. (HSIC) released earnings for its fourth quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $101 million, or $0.85 per share. This compares with $94 million, or $0.74 per share, last year.

Excluding items, Henry Schein Inc. reported adjusted earnings of $160 million or $1.34 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 7.7% to $3.437 billion from $3.191 billion last year.

Henry Schein Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $101 Mln. vs. $94 Mln. last year. -EPS: $0.85 vs. $0.74 last year. -Revenue: $3.437 Bln vs. $3.191 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Henry Schein Inc.

mehr Nachrichten