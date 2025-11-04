AMD Aktie

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

04.11.2025

How AMD Stock Surged 58% Last Month

Shares of Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) rose 58.3% in October 2025, according to data from S&P Global Market Intelligence. The semiconductor designer had a lot going on last month, divesting a hardware manufacturing operation and winning a big supercomputing contract at Oak Ridge National Laboratory.But most of the news only inspired small blips on AMD's stock chart. The real rocket fuel came from an unexpected OpenAI deal.
07:42 AMD Buy UBS AG
07.05.25 AMD Kaufen DZ BANK
22.04.25 AMD Market-Perform Bernstein Research
05.02.25 AMD Market-Perform Bernstein Research
31.07.24 AMD Buy Goldman Sachs Group Inc.
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 205,80 -6,35%

