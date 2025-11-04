AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
04.11.2025 23:16:38
How AMD Stock Surged 58% Last Month
Shares of Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) rose 58.3% in October 2025, according to data from S&P Global Market Intelligence. The semiconductor designer had a lot going on last month, divesting a hardware manufacturing operation and winning a big supercomputing contract at Oak Ridge National Laboratory.But most of the news only inspired small blips on AMD's stock chart. The real rocket fuel came from an unexpected OpenAI deal.Image source: Advanced Micro Devices.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|205,80
|-6,35%