Western Digital Aktie

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

04.03.2026 22:45:00

How Buying Sandisk Today Could 10x Your Net Worth

An investment of $1,000 made in shares of Sandisk (NASDAQ: SNDK) just over a year ago -- when it separated from Western Digital and started trading on the stock market -- is worth an impressive $15,670 as of this writing.This stunning multibagger performance is the result of a terrific jump in Sandisk's revenue and earnings in recent quarters. The company is riding the wave of eye-popping demand for its flash storage memory chips. Given that the demand for its products is outpacing supply, Sandisk benefits from a favorable pricing environment that's driving exponential growth in its earnings.But can this high-flying tech stock deliver more upside following its phenomenal gains in the past year? More importantly, can it replicate its performance and jump by 10x from current levels? Let's find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
