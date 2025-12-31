Workday Aktie
WKN DE: A1J39P / ISIN: US98138H1014
|
31.12.2025 21:00:46
How Do Investors Really Feel About Workday Inc?
This article How Do Investors Really Feel About Workday Inc? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Workday Incmehr Nachrichten
|
26.12.25
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
26.12.25
|Börse New York: NASDAQ 100-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
26.12.25
|Börse New York: NASDAQ 100 verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
26.12.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
24.12.25
|Mittwochshandel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
|
15.12.25
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 liegt zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
15.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
15.12.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Workday Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Workday Inc
|183,98
|-1,80%