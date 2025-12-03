Strategy Aktie

Strategy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.12.2025 20:57:36

How Strategy Stock Fell 34.3% Last Month

Shares of Strategy (NASDAQ: MSTR) tumbled 34.3% in November 2025, according to data from S&P Global Market Intelligence. The crash resulted from Bitcoin (CRYPTO: BTC) losing value in November.Image source: Getty Images.The data analytics software company formerly known as MicroStrategy now refers to itself as "the world's first Bitcoin Treasury Company." Co-founder and executive chairman Michael Saylor takes every opportunity to double down on Strategy's Bitcoin holdings, taking out loans and selling more stock on the open market to pursue that idea.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)mehr Nachrichten