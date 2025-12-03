Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|
03.12.2025 20:57:36
How Strategy Stock Fell 34.3% Last Month
Shares of Strategy (NASDAQ: MSTR) tumbled 34.3% in November 2025, according to data from S&P Global Market Intelligence. The crash resulted from Bitcoin (CRYPTO: BTC) losing value in November.Image source: Getty Images.The data analytics software company formerly known as MicroStrategy now refers to itself as "the world's first Bitcoin Treasury Company." Co-founder and executive chairman Michael Saylor takes every opportunity to double down on Strategy's Bitcoin holdings, taking out loans and selling more stock on the open market to pursue that idea.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
