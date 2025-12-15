Huber + Suhner Aktie

Huber + Suhner für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.12.2025 06:45:15

HUBER+SUHNER präzisiert Guidance für 2025

HUBER+SUHNER AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
HUBER+SUHNER präzisiert Guidance für 2025

15.12.2025 / 06:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR - 15.12.2025

Der Nettoumsatz wird circa 3% unter Vorjahresniveau und die Betriebsergebnismarge im Bereich von 10–11% erwartet

HUBER+SUHNER gibt heute eine Präzisierung der Guidance für das aktuelle Geschäftsjahr bekannt. Das Unternehmen antizipiert neu einen marginalen Rückgang von circa 3% im Nettoumsatz gegenüber 2024, nachdem im März die erwartete Erreichung des Vorjahresniveaus kommuniziert worden war. Diese leichte Abweichung ist vor allem auf Währungseffekte zurückzuführen. Die Betriebsergebnismarge (EBIT-Marge), für welche im Rahmen der Guidance für 2025 ein Wert innerhalb des mittelfristigen Zielbands von 9–12% kommuniziert wurde, wird nun im Bereich von 10–11% erwartet.

Die Guidance für 2025 setzte voraus, dass wichtige Einflussfaktoren wie Inflation, Wechselkurse, Handelshemmnisse oder geopolitische Konflikte die Geschäftsaktivitäten nicht übermässig beeinträchtigen. Angesichts globaler wirtschaftlicher Unsicherheiten hat sich der Schweizer Franken gegenüber für HUBER+SUHNER relevanten Handelswährungen wie dem Euro und dem US-Dollar im Jahresverlauf aufgewertet.
Diese Medienmitteilung finden Sie auch unter www.hubersuhner.com/de/newsroom/unternehmensnews/news-ad-hoc-news
Die Definition der Alternativen Performance-Kennzahlen ist abrufbar unter www.hubersuhner.com/de/unternehmen/investoren/publikationen
 

Termine

22. Januar 2026 Auftragseingang und Nettoumsatz (12 Monate)
10. März 2026       Geschäftsbericht 2025, Medien- und Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2025
01. April 2026 Generalversammlung (Rapperswil SG)

 

HUBER+SUHNER AG
Christiane Jelinek
Chief Communications Officer
Tumbelenstrasse 20
8330 Pfäffikon ZH
Schweiz

+41 44 952 25 60
pressoffice@hubersuhner.com
hubersuhner.com


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: HUBER+SUHNER AG
Tumbelenstrasse 20
8330 Pfäffikon ZH
Schweiz
Internet: www.hubersuhner.com
ISIN: CH0030380734
Valorennummer: 3038073
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2245254

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2245254  15.12.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Huber + Suhner AGmehr Nachrichten

Analysen zu Huber + Suhner AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Huber + Suhner AG 162,40 -1,22% Huber + Suhner AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen verlieren
Asiens Börsen geben zum Wochenbeginn nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen